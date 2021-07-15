《國際油價》原油亞洲電子盤續弱 10:532021/07/15 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因石油輸出國組織(OPEC)與主要產油國初步達成共識的消息，令投資者預期原油供應可能增加；加上美國上周燃油庫存上升則引發外界對需求的擔憂，導致盤中油價仍維持昨日跌勢；周四(7/15)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.70美元，報每桶72.43美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.44美元，報每桶74.32美元。(商品行情網) 《期貨》7月台指期開漲48點 金融期、電子期聯袂開高 NBA》湖人球星建議聯盟引進FIBA規則防堵漏洞 #美國 #報每桶 #原油 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸玻璃期貨創新高 15檔原物料股逆勢衝 04:102021/07/15 財經要聞 成交連日占逾四成 電子重奪台股大當家 04:102021/07/15 財經要聞 社評／抓住和平的最後機會 04:102021/07/15 焦點新聞 資金點火航運股 台股早盤衝萬八關卡 09:192021/07/15 財經 《國際金融》美Fed唱鴿 歐股徘徊歷史高點 09:452021/07/15 財經 挑逗食慾「味」解封 台北喜來登「美食宅度假」優惠住房專案開賣 08:372021/07/15 生活 《美股掃瞄》道瓊、標普500小漲 蘋果、微軟創新高 08:542021/07/15 財經 終於開胡 美男籃大勝阿根廷 04:102021/07/15 運動天地 貨櫃海運價 今年第16度調漲 04:102021/07/15 財經要聞 美再制裁新疆企業 中國人大批廢紙一張 04:102021/07/15 產業財經 《晨間解盤》主流轉換震盪期(倫元投顧提供) 09:112021/07/15 財經 財經熱門新聞 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 敦泰IDC傳漲逾一成 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》陽明殺破182元現增價 一掛券商剉咧等 最慘結果曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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