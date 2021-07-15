因石油輸出國組織(OPEC)與主要產油國初步達成共識的消息，令投資者預期原油供應可能增加；加上美國上周燃油庫存上升則引發外界對需求的擔憂，導致盤中油價仍維持昨日跌勢；周四(7/15)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.70美元，報每桶72.43美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.44美元，報每桶74.32美元。(商品行情網)