高雄市六龜警分局1名陳姓警員去年喝花酒被自家督察室活逮，6月24日酒駕不勝酒力在路中央呼呼大睡，民眾發現報警，事後遭記一大過議處，陳員深感懊悔，自請退休；據了解，高雄警酒駕申請退休不只1人，左營分局博愛四路派出所1名田姓警員去年3月在熱炒店喝了不少威士忌，酒後騎車行經文川路時，被自己派出所同事攔查，酒測值高達0.74毫克，田員被記一大過後，報調林園分局，今年7月也申請退休。

根據了解，40多歲的田姓警員長期任職左營分局博愛四路派出所，表現平平，去年3月1日晚間10時許，田員在左營區一處熱炒店和友人歡聚，席間引用威士忌後，於翌日凌晨1時10分許，竟酒後騎車上路。

田員當時騎車行經左營區文川路和重和路口時，因不勝酒力，騎車歪歪扭扭，被巡邏的自家派出所警網撞見，將他攔下盤查，同事看到田員是自家人，雖當場傻眼，但仍依照程序對田員進行酒測，結果酒測值高達0.74毫克，田員事後遭市警局懲處，記一大過處分，並報調至林園分局轄區派出所。

據了解，田員酒駕涉及公共危險罪部分，法院審理後，判處田員有期徒刑2個月，得易科罰金，約裁罰6萬元，另併科罰金1萬5000元；田員被法院判刑後，今年已報請退休，市警局7月受理後，將待田員執行裁罰案件告一段落後，著手辦理田員退休申請案。

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