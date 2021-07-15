農水署高雄管理處受理轄管高雄地區申請減租，農田水利事業作業基金不動產減租2成安心抗疫。( 農田水利署高雄管理處提供／林雅惠傳真)

新冠肺炎疫情影響社會經濟穩定及發展，農委會今年6月30日核定「農田水利署經管農田水利事業作業基金不動產因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響租金減收措施」，以協助受疫情影響之承租人及地上權人，降低受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響程度，並協助安心抗疫。

農田水利署高雄管理處另依「行政院農業委員會農田水利署高雄管理處轄管農田水利事業作業基金不動產因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響租金減收措施」受理高雄管理處所轄受疫情影響之承租人及地上權人申請減租，希望在疫情期間盡一份心力，減輕民眾及企業負擔。

農水署高雄管理處表示，原台灣高雄農田水利會改制後的資產及負債由國家概括承受，並納入農田水利事業作業基金管理，收入來源包含租金、資產活化收益或其他收入，其收益專款專用於農田水利事業。

考量當前疫情影響經濟層面擴大，現就農田水利事業作業基金不動產租約及地上權契約之承租人(不包括政府機關、公營事業)，如有受疫情影響者，不限承租標的之用途，自即日起至2021年12月31日止提出申請，可減收應繳租金額20％，實施期間自2021年5月1日起至2021年12月31日止，共計8個月。

為求便民及行政效率，針對承租人應繳月租金為新台幣1萬元(含)以下者，由高雄管理處主動辦理租金減收，無需承租人申請；每月租金如逾新台幣1萬元，承租人應填具申請書向高雄管理處提出租金減收之申請。

倘承租人已全部或部分繳納2021年5月至110年12月應繳租金者，後續高雄管理處將依減收後應繳租金額重新計算，如有溢繳則逕行抵扣未繳租金或未到期租金，如無未繳租金或未到期租金者，得直接辦理退款作業。

高雄管理處進一步說明，本次減租為避免群聚增加感染風險，提供程序簡化的申辦方式，相關申請文件均公布於高雄管理處網站首頁＜最新消息＞，方便民眾下載，承租人填具申請書後，得以郵寄(地址：高雄市左營區明誠二路332號)、傳真(號碼：07-5579055)、電子郵件(電子信箱：[email protected])等方式向高雄管理處提出申請，無需至現場臨櫃辦理，高雄管理處受理申請後，將以最快的速度完成租金減收作業，以協助民眾及企業共同度過疫情難關。