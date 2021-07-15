三級警戒延長，全台開啓停課不停學，博物館也未開放入內參觀遊玩，多數家長苦思孩子在家無處放電。新北市立鶯歌陶瓷博物館推出「玩美畫陶趣—著色畫」限定期間著色活動，讓民眾挑選喜歡的圖樣，列印及著色，再將圖稿上傳網頁，有機會抽中咖啡杯盤組等多項好禮。

陶博館指出，館方近期在粉絲專頁推出線上「陶博快樂繪畫簿—三部曲」，提供粉絲在家觀賞「偶然人間」特展溫馨作品，自由玩創意繪畫，抒發疫情閉門不出的心情，一推出後就吸引多人同時上線。

因此，再推出「玩美畫陶趣—著色畫」限定時間著色抽獎活動，即日起至8月8日前，只要選擇任一款圖稿繪製著色，上傳活動網址，留言「宅陶藝！我的玩美畫陶趣」並成功標註1位朋友的帳號，有機會獲得限量25個彩雲雲朵咖啡杯盤組、彩雲呈祥抱枕。

陶博館長吳秀慈表示，「玩美畫陶趣—著色畫」畫作包羅各項館藏品和陶瓷藝術園區公共藝術品、國際駐村藝術家創作、臺灣青年陶藝家創作、傳統交趾陶藏品、青花瓷彩盤等16件作品，集結能繪線稿的館員，合力製成著色底稿，從教育推廣陶藝。

陶博館館長吳秀慈表示，因應防疫新生活，館方陸續建置一系列數位服務，包含「偶然人間—療癒小物影像募集計畫」活動、數位陶瓷學院課程、數位典藏查詢、多元線上展覽、視訊背景美圖下載等，民眾可至陶博館官方網站隨時上線，享用免費學習、展覽資源。