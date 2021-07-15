大陸外交部長長王毅當地時間14日在杜尚貝會見阿富汗外交部長阿特馬律。王毅表示，美國和北約從阿富汗倉促撤軍，導致阿局勢緊張升級，當務之急是重啟阿富汗人內部談判，尋求政治和解方案，塔利班應堅決同一切恐怖勢力畫清界限。王毅還稱，中國沒有任何地緣政治考慮，願隨時提供便利，在中國舉行阿人內部談判，為阿問題的政治解決貢獻力量。

大陸外交部網站發布，王毅表示，中國和阿富汗是山水相連的友好鄰邦。中方高度重視中阿戰略合作夥伴關係，願同阿方共同籌備好兩國高層接觸，對外釋放積極、和平的信號。中方將繼續向阿提供包括疫苗在內的抗疫支持，直至阿最終戰勝疫情。希望阿政府確保在阿中國人員和機構安全。

王毅說，美國和北約從阿富汗倉促撤軍，導致阿局勢緊張升級，戰火擴大，阿問題的解決進入十字路口。中方支持本著「阿人所有，阿人主導」原則，通過對話協商，在阿構建廣泛包容的政治架構；支持阿成為獨立、自主、中立的國家，奉行溫和穆斯林政策；支持阿堅定打擊一切形式的恐怖主義，同所有鄰國友好相處。當務之急是避免發生內戰，重啟阿人內部談判，尋求政治和解方案，尤其是防止各種恐怖勢力在阿乘機坐大，絕不能使阿再度成為恐怖分子的聚集地。

王毅說，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」。不論哪個民族，哪個派別，都是阿富汗大家庭成員，都應承擔起開創和平的責任。希望阿政府堅定和談信心，為阿和解重建創造必要條件。塔利班應堅決同一切恐怖勢力劃清界限。

王毅強調，中方從不干涉阿內政，也沒有任何地緣政治考慮，將繼續尊重阿獨立、主權和領土完整，相信阿人民有能力治理好自己的國家。中方願隨時提供便利，在中國舉行阿人內部談判，為阿問題的政治解決貢獻力量。

阿特馬律表示，中國是阿富汗的好朋友、好鄰居，阿方期待與中方在政治、經濟、安全等領域的合作再上新台階。阿方完全同意中方在阿問題上的主張，希望與中方加強在雙、多邊框架下的合作，推動政治解決阿問題。

他還說，阿方願與中方加強安全合作，打擊「東伊運」等恐怖組織，絕不允許任何恐怖組織在阿做傷害中國的事。感謝中方為阿抗擊疫情提供的支持，阿政府將盡最大努力保證在阿中國人員和機構安全。