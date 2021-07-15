近期台股資金出現輪動，電子股重新獲得買盤青睞，以航運股為首的傳產族群出現回檔，尤其長榮上周三（7日）被列為處置股，股價在短短6個交易日大跌逾38%，讓不少「水手」哀鴻遍野，有股市小白拿辛苦存的留學基金買長榮，沒想到慘遭套牢，在PPT論壇上發文求救，希望網友們能給他操盤建議，有人以「凱基台北比泥（你）還慌，他手上還有萬海呢」安慰原Po，引起熱烈討論。

長榮6日站上224元新高後被列處置股，每20分鐘搓合一次，且不能當沖必須全額交割，長榮股價也在隔天開始走跌，昨（14日）收盤價摔至148.5元，6個交易日重挫38.96%，若接下來再出現跌勢，恐因觸碰到第一款（最近六個營業日累積收盤價跌幅達38.93%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達53.50 元），被實施延長處置。

有網友昨晚在PPT論壇上以「明日長榮想脫手該賣在多少才好？」為題發文表示，出社會後第一次拿存款買股票，沒想到狠狠當了韭菜，長榮買在205元被套牢，想賣也賣不掉，且接下來可能延長處置，真的不知晚上怎麼睡，希望能獲得大家的建議。

此外，原Po也透露自己是拿留學基金出來買股票，經過這一次的經驗後學乖了，「請995（救救我）給我誠懇的建議，好痛苦該怎麼繼續走下去啊，只看股版幾天就越級打怪，我本人真的知道錯了。」

文章一出引起網友熱議，有人留言安慰原Po，「凱基台北比泥（你）還慌，他手上還有萬海呢」根據公開交易資料顯示，凱基台北據點近3個交易日大買長榮23787張，昨也買超萬海2430張、陽明820張。

此外，網友也鼓勵原Po可以再等等，反彈一定會有，不要直接認賠殺出，「都跌到現在了，別衝動賣」、「認真說不要砍了，阿呆谷機率高」、「沒幾張就先放著觀察吧」、「躲注意的話會談啦，先不急」、「認真回，觀察到中午再決定吧，不急」、「我在214都沒在怕了，是在怕啥」。

有網友也提醒，買股票應該要拿閒錢出來，不要到最後連生活都出問題，「買股票會睡不著的話，就不要買波動性的大」、「拿要用的錢丟股票叫做賭博！懂？」、「不要亂跟單啊，而且還拿重要的錢出來」、「大哥你這是賭博，不是投資」、「這次學到一課，下次別這樣了」。