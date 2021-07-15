醫護人員身穿全套防護裝備，拿著大聲公引導現場篩檢人流動線。（黃世麒攝）

台北市環南市場爆發41人群聚感染風波，今日再度針對2樓熱區加強篩檢，環南市場自治會長林勝東表示，現已篩檢1500人，核酸檢測（PCR）結果全為陰性，有信心能「嘉玲」，也說自16日0時起，從業人員須持串接健保資料的悠遊卡入場，確保眾人都打完疫苗和PCR陰性。

環南市場繼月初41人確診後，8日二度進行大規模篩檢，仍有3名陽性患者，北市府考量3人分別為2樓漁產、瘦肉區攤商與自治會員工，因此將市場2樓列為熱區，並協同台北榮總醫護團隊進駐，將該區重新掃一遍，將社區黑數抓出來。

不少攤商清晨就來排隊。（黃世麒攝）

不少攤商清晨就來排隊。（黃世麒攝）

環南市場今三度進行大規模篩檢。（本報資料照片）

台北榮總副院長陳威明指出，團隊自凌晨5點半展開篩檢作業，共計動員逾百位醫護，上午篩檢速度相當快，首批檢體6時已送往實驗室，預計下午能知道結果，但因市場休市，不少攤商都是吃完早飯才來，因此上午人數不多。

林勝東補充，目前篩檢完畢的1500人皆為陰性，除攤商外，今日也有會周邊里民前往篩檢，預計單日會有3000人做完PCR。由於環南攤商已進行1次快篩、3次PCR及施打疫苗，加上平時就有定期清消，他有信心今日能「嘉玲」，不再出現陽性患者。

此外，林也說，自16日0時開始，進出市場的從業人員須持串接健保資料庫的悠遊卡入場，一刷就知道是否有PCR陰性證明、接種疫苗，非常方便，6台讀卡機將分別放置於4個出入口，扣除確診與隔離者，目前3000逾名工作者皆已完成卡片串接，萬無一失。