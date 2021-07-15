14日晚間，據《華爾街日報》報導，有消息人士稱，阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態系統。有分析人士表示，阿里巴巴與騰訊互相開放生態系統，或許是出於反壟斷監管的考量。

知情人士透露，阿里巴巴的初步舉措可能包括將微信支付引入淘寶和天貓；而騰訊可能將允許阿里巴巴的電商資訊在微信分享，或者允許微信使用者透過小程式使用阿里巴巴的一些服務。

知情人士透露，現在兩家公司正在分別制定放鬆限制的計畫。放鬆限制後消費者將擁有更便捷的體驗，對阿里巴巴和騰訊而言，此舉可能激發更多的競爭，但同時因為生態互通。

阿里巴巴、騰訊兩大巨頭幾乎將大陸網路產業劃分成了阿里系、騰訊系，有分析人士表示，阿里巴巴與騰訊互相開放生態，或許是出於反壟斷監管的考量，也或許出於商業生態合作的考慮。

在此之前，兩大巨頭似乎已經釋放了信號，阿里巴巴在微信上架了閑魚、1688、盒馬集市、菜鳥等幾款小程序。

今年3月，有知情人士曾爆料，淘寶方面擬開通特價版微信小程序，該小程序目前還未上線，傳後續推出後將支援微信支付。更早之前，阿里旗下的淘寶特價版曾在春節前夕登陸過微信小程序，當時的名稱為「揀值了」，但上線不久後，便被暫停了服務。