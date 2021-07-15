即將來到7月下旬，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬兔、龍、馬、雞、豬的人7月下旬運勢很旺，不但有貴人幫助，財運也越來越旺，各方面心想事成，月底前每天都過著順遂的好日子。

▍1.生肖兔

屬兔人7月下旬有「三合貴人」之吉運，大吉大利，貴人相助，好日子來了。工作或是生活各方面都心想事成，財運轉旺。事業上還會出現期盼已久的好機會，前程更加明朗，真是可喜可賀。

▍2.生肖龍

屬龍人7月下旬步入「官星遇劫」運，能得到長官的認可，將遇新的轉機，努力開拓事業，探索新的領域，自信滿滿，一鳴驚人。事業上有很強的上進心，決策果斷，敢闖敢拚，所有努力不白費，能有滿意的收穫。

▍3.生肖馬

屬馬人7月下旬有「六合貴人」之吉運，吉星高照，預示將會得到多方貴人的幫助。通過貴人的幫助，事業順利，工作中大放異彩。福運滿滿、喜事連連，好運氣帶來財源滾滾，將有機會賺入額外的錢財。

▍4.生肖雞

屬雞人7月下旬步入「偏財坐梟」運，偶爾有金錢方面的意外收穫，好消息一個接一個。投資的收益回報也會超乎自己的想像，驚喜不斷，容易賺入大筆金錢，偏財容易降臨，從此錢財源源不斷，累積大筆財富。

▍5.生肖豬

屬豬人7月下旬有「三合貴人」之吉運，可心想事成，貴人相助，任何事都非常順利，事事如意。容易有大筆錢財進帳，生活中收支平衡，能存下不少積蓄。工作上有同事幫助，就算遇到麻煩也可以輕鬆化解，非常幸運。

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