三級警戒延長至26日，110學年度花蓮縣立國中、小暨幼兒園教師聯合甄選原定在22日舉行，估計全國將有588名考生從各縣市前來應考，花蓮縣政府教育處考量防疫風險，決議停辦，改由缺額學校自聘代理教師，正式教師則會視明年各校缺額狀況評估徵選名額。

教育處指出，110新學年度預計招考12名國中教師、20名國小教師、公立幼兒園招考一般及學前特教師等共6人，其中國中教徵有304人報考，國小暨幼兒園教師有284人報考，總報考人數共588人。

花蓮縣教師聯合徵選筆試原訂在上月26日舉行，因疫情影響，一度延期到本月22日，如今三級警戒再延長到26日，教育處擔心考生來自各地，屆時大規模跨縣市移動應考，恐成防疫破口，同時考量學校師資聘用及試務期程等因素，最後決議停辦。

教育處表示，已繳交初試報名費的考生，即起至7月28日止，可填寫退費申請書辦理退費，逾時則不得再申請，相關作業流程已公告在教育處及徵選網站，請考生留意。

教育處副處長翁書敏表示，今年教徵停辦，各校缺額部分將由校方自聘代理教師，明年招考名額將會再視縣內各校班級數來評估。

不過自聘代理教師對偏鄉學校來說似乎有些棘手，雖然今年度壽豐鄉水璉國小沒開缺，不過校長呂俊宏曾在南區的學校服務，他說，越靠近花蓮市區的學校，比較好找，越往南區如玉里鎮、富里鄉等，就相對難聘。

位在南區的瑞穗鄉富源國小校長蘇連西坦言，「偏鄉的確很難找」，校內已續聘年輕認真的代理老師，不過今年因有老師退休，才會開2個名額，目前還未找到，不過仍會持續努力，讓學生受教權益不受損。