中天電視股份有限公司日前向NCC提出申請，關於中天綜合台營運計畫擬製播新聞之節目規畫的變更案，14日遭國家通訊傳播委員會（NCC）委員會議否決。國民黨青年團前總團長呂謦煒怒批，NCC否決中天綜合台播新聞，三立台灣台卻能播出新聞，這是赤裸裸的雙重標準，也是蔡政府強逼中天新聞台關台後，繼續赤裸裸「內容審查」，難容異音的歷史紀錄。

呂謦煒指出，在中天新聞台關台後，政府「欽點」的公廣集團進駐52台，從49台轉到58台，電視新聞台區塊大幅朝泛綠傾斜，光譜嚴重失衡。中天新聞過去一直是最勇於發聲，也最能監督蔡英文政府的第四權。即便中天新聞退而求其次，希望在綜合頻道播新聞，也繼續被蔡英文政府「追殺」。試問：三立台灣台可以在綜合頻道播出新聞，八大第一台也可以在綜合頻道播出新聞，為什麼中天綜合台不能播新聞？這難道不是基於政治立場所為之赤裸裸內容審查嗎？

呂謦煒怒批，中天新聞2019年製播「鳳凰展翅」新聞，被NCC裁罰40萬元，但最近中天上訴成功，經行政法院判決發回重審，理由是NCC的裁決與多數諮詢委員不同。當時多數諮詢委員認為僅需「發函改進」，NCC卻強壓專家意見，硬是要罰中天40萬，還以此為中天新聞不得換照的理由之一，可見NCC針對中天，早已不是第一次。何況，過去三立新聞台也曾報導「巨龍紅光」，NCC也視而不見。

呂謦煒強調，在台灣新冠疫情爆發、蔡政府說的「超前部署」被看破手腳、疫苗採購黑影幢幢之際，更需要不同意見的監督力量。儘管中天新聞過去播出的內容，並不是毫無檢討空間，然而先是被逼迫退出新聞台，再者連綜合台都不准播新聞，蔡政府這種種打壓與充滿針對性的做法，嚴重戕害新聞自由、嚴厲打壓不同意見，國人應勇敢站出來力挺媒體繼續為監督政府發聲。