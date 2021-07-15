台灣百和(9938)受到內外資看好，美系外資將目標價由110元調高至120元並重申加碼評等，歐系外資重申優於大盤表現，目標價維持116元，內資則是重申買進評等。今日股價開高後，賣壓出現，盤中股價跌幅約0.5%。

百和近期股價回檔，主要受越南疫情升溫影響，胡志明市目前呈現半封城狀態，使百和胡志明廠近期到工率下滑至50%，現階段胡志明廠的疫苗施打率已達8成，未來幾周將會加速復工，法人預期百和下半年本業營收仍大於上半年小。 近期百和生產線雖然受東南亞疫情升溫影響，不過，歐美訂單無虞，第3季進入旺季，預計織鞋帶、鬆緊帶產品成長強勁，但近期越南/印尼(營收占比達28%/8%)疫情升溫，影響越南廠到工率下滑至50~60%，為了因應越南政府防疫「三就」政策，就地生產、就地吃飯、就地住宿，短期1~2周公司需調整生產線，生產效率將下滑，防疫成本提升，今年獲利將微幅受到影響，目前客戶訂單依舊強勁，加上網布訂單大幅增長，營收成長趨勢不變。

2021上半年網布客戶Adidas/UA/On/Puma/NB占網布營收36%/12%/13%/8%/5%，上半年上市應用商品有Adidas的Yeezy系列，下半年將擴展至網球鞋、高爾夫球鞋等產品。百和子公司越南百宏的網布事業上半年營收認列新台幣6.1億元，虧損新台幣1億元，跟2020年虧損新台幣5.7億相比，虧損已大幅減少，法人預期，百和明年網布可望轉虧為盈。