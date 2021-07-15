華新(1605)今天召開股東會，通過配發0.9元現金股利，董事長焦佑倫指出，儘管疫情去年爆發，但華新去年及今年業績表現不錯，而且在印尼興建鎳生鐵廠及配套電廠，建廠進度未受疫情影響，預計今年下半年將陸續開始試車及生產。

華新2020年營收1125.47億元，營業毛利124.68億餘元，營業利益73.85億元，稅前淨利92.51億元，淨利歸屬母公司66.91億元，每股盈餘2.04元，較上年度倍增。營業利益增加33億元，主要來自商貿地產部門「璟園」第三期交屋利益。

總經理潘文虎指出，今年電線電纜事業銅材產品內外銷市場皆成長穩定，電力電纜產品透過資本支出拓展太陽能、風力發電等綠能及港機產品銷售，以擴大市場布局。

不銹鋼事業部分，面對不銹鋼產業價值鏈改變的挑戰，透過原料分類使用、降低成本及開發新鋼種，增加高值化產品比例，以維持產品獲利。資源事業則為掌握上游原料供應穩定，2020年初於印尼投資興建鎳生鐵廠及配套電廠，規劃每月達產3000噸鎳金屬，今年下半年量產。

商貿地產事業，南京華新城D地塊住宅產品「璟園」第三期已完成銷售並順利交屋。商場「華采天地」表現持平，與商場連棟的1號辦公樓，預計2022年中完工，並積極開展租售計畫。