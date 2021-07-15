遠距生活帶動影像感測器需求暢旺，亞泰(4974)下半年營運看好，亞泰總經理吳淑品表示，目前訂單很滿，下半年很樂觀，會比上半年好，公司也持續擴產，新產能將於9月陸續開出，屆時年產能將增至3800萬套。

亞泰今天舉行股東會，亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，由於產品具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，廣泛應用於噴墨式/雷射多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中又以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶，亞泰亦開發掃地機器人掃描模組，為知名掃地機器人品牌廠供應商。

全球新冠肺炎疫情未止，遠距生活需求延續，亞泰第1季稅後盈餘為9283萬元，單季每股盈餘為1.28元，累計前6月合併營收為20.86億元，年成長15.51%。

亞泰現有大陸深圳及緬甸兩個廠區，其中大陸廠約佔60%，緬甸廠約佔40%，由於客戶訂單強勁，亞泰影像今年規劃1.5億元到2億元資本支出擴產，目前新設備進駐中，預計9月起新產能將陸續開出，屆時年產能將由目前的3200萬套增加至3800萬套。

展望下半年，吳淑品表示，目前訂單跟產能都很滿，下半年可望比上半年好，全年有機會再創歷年新高。

亞泰109年合併營收為39.89億元，營業毛利為7.06億元，年成長21.1%，合併毛利率為17.72%，年增2.38個百分點，稅後盈餘為3.74億元，年成長4.76%，再創單月歷史新高，每股盈餘為5.16元，今天股東會通過每股配息3.5元。