歐盟周三公布了至今為止最為野心勃勃的對抗氣候變遷一系列計畫，旨在將未來十年的綠色目標落實具體的諸項計畫項目。

歐盟希望在2030年將溫室氣體排放量，較1990年的水準減少55%，並且繼續向2050年的零淨排前進。為達成此一目標，歐盟在周三詳細闡述其如何達成此一目標，公布名為「Fit for 55」的一系列計畫草案。該草案可能需要會員國和歐洲議會通過，為時需要約兩年時間。

諸項的計畫包括提高暖氣、運輸業和製造業的碳排成本、對之前未課稅的航空和航海運輸燃料的碳排進行課稅、對邊境進口商徵收水泥、鋼鐵和鋁等產品在國外製造所排放的碳排稅，以及終結燃油汽車銷售，推進歷史。

部分環保人士認為，這些計畫的門檻過低，無法有效達成2030年減碳目標。

但是部分企業和歐洲製造商已經開始擔心獲利，認為二氧化碳的成本過高，嚴重受影響企業只有獲得補貼才能繼續走下去。

根據這些草案，收緊的碳排限制將讓歐盟區域在2035年無法銷售燃油車。

歐盟的碳排交易系統(ETS)為全球最大的碳交易市場，最新的修正規定將迫使工廠、發電廠、航空公司，以及輪船運輸公司為自己的碳汙染支付更多的成本。航運業、製造業、建築營建業面臨升高的成本，特別是航運業首見課稅的衝擊。

值得注意的是，歐盟將首次課徵世界首見的「碳邊境關稅」，以確保外國製造商在出口到歐盟時，不能比歐盟當地企業擁有更多競爭優勢，必須為在國外生產水泥、化肥、鋼鐵等產品所排放的碳進行買單，支付相關關稅。

執委會表示，碳邊境稅應從2026年分階段實施。根據新提案，2023~2025年的過渡時期，將要求進口商監測和報告其碳排；進口商將被要求購買「數位證書」，這些證書包含他們進口商品的碳排噸數，而證書的每噸碳價格將根據歐盟碳交易市場每周拍賣的平均價格而定。今年歐盟碳價已經來到每噸58歐元水準。

執委會表示，如果進口商能夠根據第三國生產商的資訊證明，在生產進口貨物時已經支付了碳價格，相對應的金額可以從最終帳單中扣除。

分析師認為，受碳市場改革前景的推動，預計碳價格將持續上漲到2030年。