中天綜合台申請規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目，遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回；其中理由之一為，難防範大股東介入新聞製播；東華大學教授施正鋒今表示，「你不能先去假設中天會去做壞事，這完全沒有道理」；「難道政治檢查也是一個特別標準，是為中天設立？」

至於中天當初提出申請時指出，三立台灣台、八大第一台等綜合娛樂頻道都有新聞播報時段，「中天綜合台服務觀眾的核心精神與各台一致」。但中天依舊遭到駁回，被質疑NCC有雙重標準。施正鋒受訪時表示，NCC這樣的做法，顯然是一罪兩罰，一罪兩罰裡面就是雙重標準，為何其他台可以，為什麼中天不可以？

中天綜合台申請規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目。NCC以變更案不符合去年底換照時的營運計畫要求，也難防範大股東介入新聞製播，決議駁回這項變更案。

施正鋒受訪指出，顯然這是去年中天新聞台件事的延伸，言論自由上是說不通的，若假設真的去年中天有錯，有錯能改善莫大焉，不是嗎？

他說，綜合台裡面，也有看到其他電視台有在播新聞，為何只有中天綜合台不行？這不是基本權利？「你不能先去假設中天會去做壞事，這完全沒有道理，法律基本常識怎麼這樣。」

他說，中天新聞台去年被關台就是最大處罰，但是若各家電視台的綜合台都可以播新聞，中天綜合台開新聞有什麼錯？「而中天的頻道不播中天新聞，難道要找公視的新聞來播？」

施正鋒表示，只要是新聞，就會有政治立場，民主社會多元，這是合理的。為什麼要處罰第二次，正義觀點相當奇怪？