好市多內湖店有確診足跡 今暫停營業清消 11:112021/07/15 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 好市多內湖店今（15日）早接獲通台北市政府衛生局通知，因有確診足跡需停業清消一天。（好市多提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市內湖區傳出確診足跡！好市多內湖店今（15日）早接獲通台北市政府衛生局通知，因有確診足跡需停業清消一天，好市多行銷企畫副總經理王友玫稍早表示，明天會恢復正常營業，營業時間是早上10時至晚上21時30分。 有確診者足跡 IKEA內湖店停業1天 IKEA內湖店傳確診足跡 今停業一天 #好市多 #確診足跡 #內湖店 #清消 #暫停營業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家研判 初期廣篩太慢 社區黑數匡不住 04:102021/07/15 焦點要聞 人民被綁架 藍白還在互鬥 04:102021/07/15 時論廣場 韓防疫升級 未來1周確診恐飆高 04:102021/07/15 話題觀察 疫苗覆蓋率改劑次人口比 陳時中坦言總統的意思 04:102021/07/15 焦點要聞 守護疫情第一線 高雄全體總動員 08:302021/07/15 生活 賈永婕停愛心餐贈醫療物資不會斷 吐終身遺憾：沒想過會這樣發展 08:592021/07/15 娛樂 本土新增確診降至1字頭 衝刺打疫苗 04:102021/07/15 財經要聞 獨》高雄警酒駕申請退休不只1人 左營警酒駕被自家人抓到也退了 10:572021/07/15 社會 台積電1349人採檢 均為陰性 04:102021/07/15 地方新聞 坦克級詐騙4／「小韓哥哥」擁房仲公司還打造「把妹神車」 高調炫富行騙富豪圈 07:052021/07/15 社會 台灣輸出急增 陸反覆篩檢防堵 04:102021/07/15 焦點要聞 生活熱門新聞 AZ、莫德納恐引發嚴重副作用 台大醫：5種人要注意 - 生活 2種人最好別打AZ 美女醫：打疫苗不用搞得像挑老公 - 生活 台大醫院疫苗貼紙紅到國際 德記者自嘲：抱歉德國你錯過囉 - 生活 莫德納66％還沒打 專家怒點名這縣市：在等BNT？ - 生活 桃園新增3本土確診 足跡有藥局、超市、五金行 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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