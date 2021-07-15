台北市內湖區傳出確診足跡！好市多內湖店今（15日）早接獲通台北市政府衛生局通知，因有確診足跡需停業清消一天，好市多行銷企畫副總經理王友玫稍早表示，明天會恢復正常營業，營業時間是早上10時至晚上21時30分。