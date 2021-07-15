台中市北屯區於13日共開設6處新冠肺炎疫苗快打站，開放長者接種莫德納疫苗，68歲阿公因攜帶疫苗接種紀錄表示想施打疫苗，卻被眼尖快打站工作人員發現接種卡上已有施打過第1劑AZ疫苗的紀錄，經由衛生所人員成功勸阻並解釋，目前快打站僅提供民眾施打第1劑疫苗，後續第2劑接種需至疫苗預約平台預約登記，該名長者才悻悻然離開。

台中市政府表示，為預防混打或誤打阿斯特捷利康（AZ）及莫德納疫苗，市政府在設置快打站提供接種服務時，現場均嚴格要求查對接種黃卡，並於預防接種系統查對第2劑疫苗的接種狀況。

衛生局在上周發現有混打狀況後，便緊急採購讀卡機等設備，主動進行5個快打站試辦連線預防接種子系統查詢疫苗施打紀錄的功能，可利用插健保卡進行查詢，目前試辦狀況良好，每個報到者的諮詢時間僅較過去增加數秒，16日起會將電腦與網路全面擴大到各快打站，屆時就可有效杜絕第2劑搶打莫德納疫苗的危機。

衛生局強調，接種單位在接種莫德那疫苗前會提供接種須知還有意願書，均有事先告知不得與其他廠牌交替使用，接種者也需在意願書中勾選已詳閱並了解接種須知等相關資訊，如有發現刻意隱瞞情事，衛生局將主動蒐集相關事證函送中央流行疫情指揮中心研議憑辦。

衛生局表示，目前回報有混打狀況的人數為5人，僅有1人出現微燒，經追蹤關懷目前均無不適症狀，衛生局呼籲，目前中央流行疫情指揮中心尚未同意混打疫苗，若因混打疫苗後造成不良後果，可能無法獲得預防接種受害救濟給付，請市民遵照指揮中心的接種指引，注意第二劑疫苗的種類及接種間隔，才能獲得接種疫苗完整的保護。