一家科技公司柯姓老闆去年遭民眾以科學儀器採證檢舉，在國道行駛中任意煞車，柯因此裁決吊扣汽車牌照3個月，他辯稱是電腦自動煞車，提行政訴訟抗罰，台北地方法院認定，該車在與檢舉人距離十分接近下減速煞車2次，不採信其辯詞，駁回請求。

將該汽車登記在公司的柯男主張，車輛配備功能有「全配配備主動防撞輔助」，當車內電腦控制系統偵測到駕駛人與前車距離過短或行人有快速移動致距離過短時，車子電腦系統就會緊急做煞車之反應，並非可以由駕駛人「自由」控制。

柯男表示，他駕駛該車在高速公路時，因車輛電腦系統研判駕駛在行經的過程中有緊急狀況發生，所以電腦自動加以煞車，他沒有故意或過失之違反行政罰的犯意存在等情況，請求撤銷吊照3個月的處分。

北院勘驗相關錄影畫面後認為，該車並非完全自動駕駛而排除人為操作之情況，縱有防撞輔助功能，駕駛者所為之駕駛行為仍為系爭車輛動向之主要操作者，況且柯男開車本應自行隨時注意車況，其所辯尚難採信。

北院指出，柯男開車變換車道至檢舉人車輛前方後，立即在與檢舉人車輛距離十分接近之情況下減速煞車2次，較似有刻意危害檢舉人之情狀，無證據顯示已達車輛自主煞車功能啟動之程度，他已嚴重影響道路交通之行車秩序及安全，駁回請求、吊照3個月。可上訴。