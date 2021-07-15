大坪林捷運站有偷拍狼 遭正義女反拍吼「你幹嘛」心虛狂奔（取自當事人Youtube）

1名女網友昨（14）日在捷運大坪林站遭遇偷拍色狼，她搭乘手扶梯時發現後方1名男子鬼祟地蹲著，仔細一看發現對方正拍她裙內風光，男子之後還裝做接電話離去，她之後拿出手機錄影蒐證並質問對方，而對方疑似心虛地快跑逃走，她追上去並喊叫「抓住他！他偷拍我」，最後仍讓對方逃走，蒐證影片在網路上瘋傳。

該女網友在PTT上發文表示，她昨日（14）早上10點許在捷運大坪林站搭手扶梯欲出站，過程中感覺小腿遭輕輕觸碰了一下，回頭發現後方1名男子正蹲著、彎腰偷拍她的裙底風光，她當下愣住沒有反應，對方拍完後隨即裝做接電話從容離去，她後來才拿起手機上前一邊拍攝、一邊質問對方。

大坪林捷運站有偷拍狼 遭正義女反拍吼「你幹嘛」心虛狂奔（取自當事人Youtube）

該女網友拿著手機拍男子時，還一度遭對方暴怒移開鏡頭，她也怒嗆「你剛剛在做什麼？偷拍我裙底，我要報警」、「你剛剛幹嘛？你不要跑」，而男子被她大聲指控疑似也慌了，趕緊快步離開，女網友則邊追趕邊喊「抓住他！他偷拍我裙底！」2名路人幫忙追人，對方也遭攔下，但最後仍趁隙逃走；目前她已報警，警方正調閱監視器尋人中。

許多網友看到影片則說，「幫高調，就是有這種噁男敗壞台男名聲」、「你追殺他的時候好兇，對方惹到不該惹」、「好奇，偷拍長裙真得拍的到？」「還拍掉人家手機沒心虛會這樣？死變態」、「希望早點抓到噁心男」、「第一次看到抓偷拍有影片的」。