凱美（2375）盤中公告，15日收到馬來西亞政府新指令，將於7月15日正式復工，惟全廠每日最高僅能維持60％出勤。
凱美子公司ASJ受大馬疫情嚴峻衝擊，原定全產線停工至7月22日，不過在高層積極爭取之下，今（15）日已接獲政府指令，可望在今日復工生產，但全廠最高只能維持60％人力出勤。
凱美原預估，在子公司停產之下，扣除手上的庫存，恐對8月營收造成衝擊，最高將上看7000萬元至8000萬元，等於對8月營收影響幅度約10～15％，然而提前復工之下，營收衝擊可望減低。
凱美（2375）盤中公告，15日收到馬來西亞政府新指令，將於7月15日正式復工，惟全廠每日最高僅能維持60％出勤。
凱美子公司ASJ受大馬疫情嚴峻衝擊，原定全產線停工至7月22日，不過在高層積極爭取之下，今（15）日已接獲政府指令，可望在今日復工生產，但全廠最高只能維持60％人力出勤。
凱美原預估，在子公司停產之下，扣除手上的庫存，恐對8月營收造成衝擊，最高將上看7000萬元至8000萬元，等於對8月營收影響幅度約10～15％，然而提前復工之下，營收衝擊可望減低。
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