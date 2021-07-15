中國新聞網報導，為了解決大陸一些執法機關濫設亂設「電子眼」抓拍交通違法行為，產生「天量罰單」擾民事件而修正的《中華人民共和國行政處罰法》，於15日起正式施行。新法完善了包括「電子眼」抓拍交通違法行為在內的「非現場執法」。強調利用電子技術監控設備蒐集、固定違法事實的，應當經過法制和技術審核，確保電子技術監控設備符合標準、設置合理、標誌明顯，設置地點應當向社會公布。此外，現場執法人員，要出示證件。

報導稱，《行政處罰法》是為了規範行政處罰的設定和實施，保障和監督行政機關有效實施行政管理，維護公共利益和社會秩序，保護公民、法人或者其他組織的合法權益而制定的法律。

大陸於1996年制定《行政處罰法》，於2009年、2017年對其兩次修正，並於今年1月進行修訂。

新法在「非現場執法」方面，對電子技術監控設備的品質要求、設置、使用和程式等作出了全面規定，實現了5個「確保」：

確保採用非現場執法方式於法有據；確保電子技術監控設備品質過關、性能完備；確保電子技術監控設備的設置科學合理、公開透明；確保電子技術監控設備記錄內容準確無誤、客觀全面；確保電子技術監控設備記錄資訊有效告知當事人。

新法強調，利用電子技術監控設備蒐集、固定違法事實的，應當經過法制和技術審核，確保電子技術監控設備符合標準、設置合理、標誌明顯，設置地點應當向社會公布。

這一最新修改是對中國現存問題的立法反映。近些年，一些濫設亂設「電子眼」抓拍交通違法行為，產生「天量罰單」事件，引發輿論熱議，暴露出相關問題。

如何保障新規落地？全國人大常委會法工委行政法室處長張曉瑩表示，有關立法機關應當及時清理相關規定，對於超出許可權作出的非現場執法規定進行清理。同時，應當及時補充法制審核、技術審核、公布設置地點等手續，及時檢定相關設備，及時優化技術手段。

除完善非現場執法外，新法進一步完善行政處罰程序，推進嚴格規範公正文明執法。如明確，執法人員在調查或者進行檢查時，應當主動向當事人或者有關人員出示執法證件。當事人或者有關人員有權要求執法人員出示證件。

同時，根據新冠肺炎疫情防控實際，新法還規定，發生重大傳染病疫情等突發事件，行政機關對違反突發事件應對措施的行為，依法快速、從重處罰。