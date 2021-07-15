曾爆發保母壓制悶死男嬰案的「我們的托嬰中心」，連姓、呂姓家長發現自己的小孩也遭到虐待，氣得怒告負責人黃祥官、主任徐育質及多名保母殺人未遂，但士林地檢署偵查後，認為保母只是「粗心魯莽」，處分不起訴，家長提起再議，台灣高檢署駁回確定。

「我們的托嬰中心」保母廖筱萍在2019年4月1日，為了哄睡11個月大的男嬰，竟以身體直接按壓長達19分鐘，導致叡叡窒息死亡，一審遭依業務過失致死罪判刑3年半；另負責人黃祥官、共同照顧叡叡的保母蘇昭伶、中心主任徐育質也被起訴業務過失致死，全案仍在士林地院審理中。

悶死叡叡事件爆發後，連姓家長指控，1歲的小孩托給「我們的托嬰中心」，蘇昭伶卻在2019年3月26日以防踢被蓋住小孩頭部約20秒，小孩爬行時，蘇女竟以全身壓制；隔天廖筱萍也同樣拿防踢被蓋住小孩的頭，小孩不斷掙扎，廖女竟用手摀住小孩鼻子。

呂姓家長也指控，1歲大的女兒在同年3月13日遭徐育質打頭，後再被保母黃暐筑打頭18下，壓制在地；徐還拎起女兒再甩向地板，並粗暴拉扯晃動，最後丟棉被蓋住女兒的頭離去；保母翁銀霞則拿棉被包住女兒頭，並以雙腿壓制，時間長達20多秒；同月26日，翁又以手臂、腿壓制女兒約30秒，只要女兒坐在地上，就打頭致女兒倒地，甚至還狠壓女兒的頭部。

不過，因家長們未提出診斷證明，無法證明女兒有因此受到傷害，檢察官因此認為，保母們只是粗心魯莽，且耐心、專業不足，無從認定有殺人犯意，因此處分不起訴。家長提起再議，高檢署認為調查完備，駁回再議。