台積電、鴻海捐贈共1000萬劑疫苗9月底台，國產疫苗日前股價承受沉重壓力；不過，高端疫苗近日補件完成，外界預測，食藥署將於7月底通過EUA許可，加上高端昨大動作對社群粉專提告，不容數據偏低的說法在網路上散播，今股價以232元開出，一路攻上漲停價241元。

另一家國產疫苗聯亞藥日前也向食藥署申請EUA，早盤股價一度攀上149.5元，漲幅超過25％，不過，相對於6月一度站上300元大關，聯亞藥的股價仍腰斬。