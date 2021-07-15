國產疫苗EUA可望過關 高端漲停、聯亞藥漲逾25％ 11:242021/07/15 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國產疫苗EUA可望過關 高端漲停、聯亞藥漲逾25％。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電、鴻海捐贈共1000萬劑疫苗9月底台，國產疫苗日前股價承受沉重壓力；不過，高端疫苗近日補件完成，外界預測，食藥署將於7月底通過EUA許可，加上高端昨大動作對社群粉專提告，不容數據偏低的說法在網路上散播，今股價以232元開出，一路攻上漲停價241元。 另一家國產疫苗聯亞藥日前也向食藥署申請EUA，早盤股價一度攀上149.5元，漲幅超過25％，不過，相對於6月一度站上300元大關，聯亞藥的股價仍腰斬。 期待EUA出爐 高端早盤亮燈漲停 聯亞藥漲逾25％ 成交連日占逾四成 電子重奪台股大當家 #國產疫苗 #EUA #聯亞藥 #股價 #高端 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高虹安爆料BNT簽約過程「蔡政府內幕」 網友炸鍋：看清楚到底誰在擋了 08:012021/07/15 政治 《港股》鮑爾放鴿 恆指勁揚1％ 11:442021/07/15 財經 《盤中解析》航運、電子勢均力敵 勁揚逾百點 10:532021/07/15 財經 《商情》聯準會態度鴿派 支撐紐約期金續漲 09:452021/07/15 財經 大陸玻璃期貨創新高 15檔原物料股逆勢衝 04:102021/07/15 財經要聞 大陸多地下猛藥提升疫苗接種率 拒打者停工停薪 11:012021/07/15 兩岸 《其他股》內外資齊讚聲 百和卻跑不動 11:102021/07/15 財經 《類股》Q3營運承壓 台泥、亞泥乏力 10:022021/07/15 財經 人民被綁架 藍白還在互鬥 04:102021/07/15 時論廣場 中H1晶片投融資 衝贏2020全年 04:102021/07/15 全球財經 每坪200萬以上豪宅 交易倍增 04:102021/07/15 財經要聞 財經熱門新聞 二期受試者打高端疫苗竟染疫？公司回應了 - 財經 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 受試編號01670染疫 高端：資料已送CDE與衛福部 - 財經 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 《類股》中鋼8月內銷盤穩定 率鋼鐵股反攻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。