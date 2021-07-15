大陸女星周迅近年以《如懿傳》人氣翻紅，她與高聖遠傳離婚多年，去年底男方與別的正妹照片曝光，雙方才鬆口承認結束6年婚姻。恢復單身的周迅最近被陸媒拍到和劉昊然等人聚餐，結束後周迅還讓朋友摸摸自己肚子，似乎是自嘲吃到胃凸，接地氣又自然的模樣被網友笑說是「人間真實」。

46歲周迅7年前在公益晚會上和美籍華裔演員高聖遠穿婚紗交換戒指宣布結婚，小倆口新婚之初也曾一起來台參加活動，但近年兩人減少同框，去年5月高聖遠閃電將IG上所有與周迅合影刪除，引來婚變質疑。去年底陸網瘋傳一張高聖遠深吻一名長髮正妹的照片，該女深情寫下：「親愛的，祝你旅途好運。好好度過每一天，我會滿懷熱情地等待你，世界上也許有百萬朵玫瑰，但我才是那朵屬於你的獨特玫瑰，我愛你」。

周迅去年承認離婚。（圖／中時資料照片）

對此，周迅和高聖遠雙雙發文，以3字「祝安好」承認已經離婚，但沒細說離婚的時間點，周迅之後回歸工作，替節目《很高興認識你》錄製影片吐露了近期的心聲，直說希望自己不管在2021或2022年，「我們都能認真的面對自己的焦慮，面對自己生命所有發生的事情，然後找到一個平衡的方式」，似乎暗示婚變的內心改變。

周迅讓朋友摸自己吃飽的肚子。（圖／翻攝自南都娛樂週刊微博）

據《南都娛樂週刊》報導，周迅最近與鮮肉男星劉昊然等人一起吃飯，結束後周迅先與劉昊然擁抱道別，接著和其他朋友逛大街順便消化食物，或許是吃太飽，周迅邊走還邊揉自己的肚子，接著拉過朋友的手摸摸自己微凸肚子，露出燦笑，網友笑回：「哈哈哈哈哈哈她笑得好可愛」、「我還以為懷了」、「太可愛了」、「周迅人間真實」。