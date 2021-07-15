新北市昨(14日)確診人數2例，且2例都是先前被匡列居家隔離者，可說是新增「歸零」，新北市長侯友宜說，這是新北市民用低度活動、嚴重經濟衝擊換來的成果，要更謙卑努力、戒慎恐懼。對此，沈政男醫師昨在臉書分析，侯友宜市長的防疫布局已漸趨完備，從熱區持續普篩到精準確實疫調匡列，遠交近攻，這就是現階段公衛防疫手段的兩大法寶。

新北市長侯友宜說，5月22日的1天384例走到現在「0新增」，這是新北市民用低度活動、嚴重經濟衝擊換來的成果，要更謙卑努力、戒慎恐懼以及一步一腳印，回歸正常生活。他說，防疫做好與否與聲量無關，台灣能夠在疫苗覆蓋率不足情況下，能有如此成果，都是民眾願意配合低度活動，新北市採取快篩陽就展開疫調，曾有一次開會公所疫調報告一個網友就一整本，「就算最後PCR陰性也沒關係」，現在要做就是全力跟病毒賽跑。

沈政男在臉書直言，新北只有兩例陰轉陽，實質上等於零確診了，新北如果都能清零，其他縣市為何不能？全台為何不能？這是很簡單的道理，「侯友宜市長的防疫布局，經過兩個月來的千錘百鍊，可說已趨完備了，從熱區持續普篩到精準確實疫調匡列，遠交近攻，一步步把病毒逼出原形，並強力圍堵」。

沈政男說，「當然，你如果不得個中三昧，就會每天嚷著兩個字：疫苗，疫苗，給我疫苗，其餘免談！事實證明，新北還沒充足施打疫苗，就有辦法清零了。」至於台北市部分，他說，台北昨新增10例，但不明感染源只有2例，必須繼續加油，一定要畫出所有傳播鏈，沒有不明感染源，就只有回溯不夠徹底周延的疫調。