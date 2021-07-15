PUR30在台設立台北分公司及台中訓練中心提供產品解說及講師訓練等地服務，於2021年1月17日於台中薇閣會議中心盛大開幕，以新型態好產品在台灣市場推廣。

美商富淳總經理王俊涵說，健康產業的首選，就是跨境電商必須符合後疫情商業模式，因為PUR30是透過專業營養師、護理師及公司醫師顧問來傳遞健康資訊及產品解說，以提升消費者更多正確的健康資訊。

且因為疫情的影響，美商富淳創辦人Brooks Yates先生認為，健康概念在此次疫情後，提升了人們對健康意識的高度重視，再者，大健康產業在後疫情時代後將更受到市場青睞。因此首站台灣後，接著將進軍東南亞市場的馬來西亞、新加坡、印尼等東協國家等國，其創辦人Brooks Yates說，團隊計畫在五年內達到營收十億美元目標。

圖為PUR30創辦人Brooks Yates。（圖:PUR30提供）

美商富淳總經理王俊涵指出，美商富淳（以下稱PUR30）於2019年創立，創業理念超前部屬，呼應前世界首富比爾蓋茲2020年11月24日提出的新冠肺炎「七大預言」，現在新冠病毒在全球流行，將改變人們商業及工作型態，預測這項疫情帶來的衝擊，對全球會產生七大影響，包括遠端會議將成常態、網路互動交流軟體快速發展等，即便人類研發出疫苗、戰勝新冠病毒，全世界還需要更久時間，才會恢復正常，七大預言所述都與PUR30商業模式和經營理念相符合。

因此搭電商列車，建立信任保健品牌地位，PUR30集團總部位於美國猶他州西瓦利城市，海外首站選定台灣為發展重心，PUR30創辦人布魯克斯（下稱Brooks Yates）強調，PUR30信念是讓更好健康始於優質成分，PUR30相信天然純淨成分和提供創新更快速傳遞結果的優質產品，呵護消費者健康，改善人類生活方式。

另外創辦人Brooks Yates表示，從消費者體驗來說，PUR30可以在線上、O2O、實體進行體驗，PUR30香港倉負責亞太區商品物流，可透過電商物流具短期間內送達優勢，因此PUR30提供獨一無二且經過驗證之商業機會，幫助實現合作夥伴願望與夢想。關鍵時刻，全球各地的人們正在通過PUR30平台來改變夥伴們健康和財富。

圖為PUR30獨創的專利口含片，現在首推的新世代薄膜STRIP產品系列STIP口含片劑型，現在推出《守護30》、《能量30》、《放鬆30》、《美麗30》等明星商品。（圖:PUR30提供）

而且提到PUR30獨創的專利口含片，是一項簡單的商品概念，現在首推的新世代薄膜STRIP產品系列《STIP 口含片劑型》，推出《守護30》、《能量30》、《放鬆30》、《美麗30》等明星商品。PUR30總經理王俊涵指出，PUR30產品線由專業營養學專家團隊指導，通過專利獲得營養科學方面突破和專利技術，提供最純淨植物細胞營養，加上可快速溶解薄膜立即吸收，純粹簡單商品概念及快速完善的傳遞系統為重視健康的人提供一種新選擇。

美商富淳總經理王俊涵表示，PUR30首站台灣後，接著將進軍東南亞市場：新加坡、馬來西亞、印尼等東協國家，達到營運目標。（圖:PUR30提供）

同時為了體現PUR30美商富淳的文化及價值觀，創辦人Brooks瞭解身心障礙生活之不易，認同及支持身心障礙的弱勢族群，帶領台灣的經銷團隊們在分享健康資訊之餘，也能關懷社會回饋社會，在台灣分公司的開幕大會中特別贊助義賣畫作一幅，啟動支持社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會的伯利歐家園計畫，許多知名藝術家提供畫作給協會來義賣所得將為建造伯利歐家園，以關懷公益、分享愛無限出發。