新北市地政局公佈最新第一季住宅價格指數，110年1月至3月全市價格指數分別為111.48、112.54及112.98；大樓價格指數分別為111.25、112.87及113.51；公寓價格指數分別為102.82、101.95及102.19，與109年第4季相較微幅上漲，而與去年同期相較，全市、大樓指數漲勢較為明顯，汐止區更為近6年的高點。

地政局分析，雖去年開始就有疫情，但當時台灣對影響小，剛性自用買盤仍在，去年下半年至第一季房市交易量仍熱絡，加上新北市有捷運及公共建設推動，因此房價呈上漲趨勢；至於房價是否有受到疫情警戒影響？須至第三季住宅價格統計結果出來才能知道。

地政局指出，觀察各次分區110年1月至3月的走勢，各月份皆呈現2.5％以內的漲跌互見，汐止區於110年2月指數為107.84，為近6年的高點；而板橋土城區於110年2月指數為108.94；中和永和區、三重蘆洲區、新莊區及樹三鶯區於110年3月指數分別為113.96、112.55、112.63、123.07，皆達101年起有實價登錄統計數據以來高點，至新店區及淡水區指數則相較持穩。與去年同期相較，各區域指數均呈現上漲趨勢，顯見本市各區域住宅市場價格呈現穩定發展態勢。

而110年第1季新成屋指數為105.87，較前季上漲2.28％，與去年同期相較則上漲4.13％，在整體開發區指數方面，淡海新市鎮指數為108.74，較上季上漲0.75％，達近5年來高點，與去年同期相較上漲7.4％；而臺北大學特定區、林口新市鎮指數分別為121.78、109.36，較上季上漲1.4％、1.68％，與去年同期相較上漲6.83％、7.56％，並皆達101年實價登錄以來高點。

地政局說，而本季首次發布的副都心及頭前重劃區指數為100.04，較前季微跌0.41％，與去年同期相較上漲3.46％。觀察整體開發區因生活機能漸趨成熟且公共建設持續進行，持續吸引人口遷入，剛性需求穩定，帶動區域住宅價格穩定發展。

至於各捷運線指數多呈現上漲趨勢，地政局表示，其中淡水線指數為101.83，達近5年來高點；板南線（土城段）、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線及環狀線指數分別為108.49、110.58、108.29、106.84、111.51及107.61，皆達101年實價登錄以來高點，而板南線（板橋段）指數為104.92，雖短期走弱，但仍是近6年來高點，長期走勢持穩，顯示新北市整體捷運站周邊地區因交通條件優勢、生活便利性佳，穩定支撐房價。