東京奧運中國體育代表團昨在北京成立，身兼團長的國家體育總局局長苟仲文公布參賽目標，要求堅決遏制我國奧運成績多年持續下滑趨勢，確保在金牌榜和獎牌榜上保持在第一序列、確保不發生興奮劑事件及賽風賽紀問題、確保代表團不發生疫情傳播。

苟仲文在工作會議上指出，東京奧運會是中國體育戰線在「兩個一百年」目標歷史交匯重要節點的一場大考驗，是實現2035年建成體育強國目標的關鍵戰役。東京奧運上，中國體育代表團的總體目標是實現運動成績和精神文明雙豐收。一是堅決遏制中國奧運成績多年持續下滑趨勢；二是確保在東京奧運會金牌榜和獎牌榜上保持在第一序列；三是拿道德的金牌、風格的金牌、乾淨的金牌，確保不發生興奮劑事件及賽紀問題；四是努力實現零感染，確保代表團不發生疫情傳播。

東京奧運會中國體育代表團總人數為777人，創中國體育代表團境外參賽規模之最。代表團將參加除衝浪、棒壘球和手球之外的30個大項225個小項的比賽，為境外參賽小項最多的一屆。

在2016年里約奧運會上，中國代表團以26金18銀26銅名列奧運會金牌榜第三，自2004年雅典奧運會以來首次跌出金牌榜前兩名。