因世界多國受新冠肺炎變異病毒影響，使經濟復甦前景蒙上陰影，加上聯準會(Fed)主席鮑爾表示，儘管通膨率偏高，但短期內仍維持寬鬆貨幣政策，支撐金價上揚，但因美元回升而限制漲幅；截至台北時間7月15日上午11點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
8月黃金上漲2.1美元，報每盎司1827.1美元。
9月白銀上漲0.089美元，報每盎司26.36美元。
10月白金下跌0.4美元，報每盎司1128.5美元。
9月鈀金下跌5.8美元，報每盎司2820.5美元。(商品行情網)
因世界多國受新冠肺炎變異病毒影響，使經濟復甦前景蒙上陰影，加上聯準會(Fed)主席鮑爾表示，儘管通膨率偏高，但短期內仍維持寬鬆貨幣政策，支撐金價上揚，但因美元回升而限制漲幅；截至台北時間7月15日上午11點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
8月黃金上漲2.1美元，報每盎司1827.1美元。
9月白銀上漲0.089美元，報每盎司26.36美元。
10月白金下跌0.4美元，報每盎司1128.5美元。
9月鈀金下跌5.8美元，報每盎司2820.5美元。(商品行情網)
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