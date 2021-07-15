【旅奇傳媒/記者-張偉浩】水晶郵輪繼續走在郵輪行業復甦的前沿，自從隆重宣佈「水晶合韻號」在8月起將從安提瓜及巴布達首都聖約翰出發，展開共15個來回聖約翰的10晚「加勒比海世外桃源奢華之旅」航次之後，又規劃在2022年也陸續推出歐洲地中海航程，其中9╱19～26出發的「伊比利半島北非傳奇之旅」將走訪葡萄牙、摩洛哥、西班牙，各具不同特色港都，感受大航海時代的輝煌歷史。

走訪葡萄牙、摩洛哥、西班牙 各具不同特色港都

著恩里克王子、哥倫布 感受大航海時代的輝煌 郵輪世家執行長劉志華（James Liu ）表示，無論是葡萄牙、西班牙，或是摩洛哥，都有其獨自魅力的港口風情，像是天主教、大航海時代、摩爾人的伊斯蘭教、嶄新驚豔的瓦倫西亞、世外桃源馬約卡、神秘的卡薩布蘭加等多元樣歷史元素，都讓整趟航程呈現繽紛多樣性。

行程始於歐洲大陸最西端的里斯本，是大航海時代的發源地，沿途走訪哥倫布冒險美洲貿易的集散港—加迪斯（Cadiz），感受巨大的財富留下可觀的建築古蹟，探訪卡薩布蘭加的經典愛情電影《北非諜影》背景地，神秘又具故事性。還有，鄰近馬拉加的阿漢布拉摩爾人皇宮，美得令人屏息，以及世外桃源馬約卡島，是蕭邦雨滴曲的創作地、感受瓦倫西亞的建築，極創新又有古雅史蹟多層次地完美並陳。航程最後止於「不只有高第」的建築名城巴塞隆納，無論來過與否此城，都有驚喜讓您發掘。

▲您可在甲板上徹底放鬆身心，感受無憂、寧靜及愜意的海上時光。 圖：水晶郵輪／提供

一價盡享環球餐飲 體驗悉心專業管家服務

水晶郵輪領航全球奢華郵輪旅遊業發展逾30載。自創立以來，水晶郵輪團隊憑藉對細節的不懈追求，一直致力為旅客打造寬敞舒適的船上空間，堅持提供細緻周到的個性化服務和無可比擬的奢適娛樂、增益及餐飲體驗，為奢華旅遊鑒賞家們帶來超越想像的全方位非凡水晶體驗。船上設有多家特色餐廳，旅客無須遠赴千里，即可一價盡享環球餐飲及品嚐世界頂級珍饈美饌，無限暢飲美酒、啤酒和高級烈酒，帶給味蕾米其林星級的奢華享受。

▲位於露天甲板層的戶外餐廳，可與三五知己相約在此，陶醉在動人美景與陽光中。 圖：水晶郵輪／提供

其中，乘客登上奢華「水晶合韻號」，隨即踏入了美輪美奐的精緻世界，恭候他們的是無可比擬的王室禮遇和悉心專業的管家服務。從頂級的饕餮盛宴、至臻的葡萄美酒與醇厚的高級烈酒、釋放活力的娛樂體驗，以至自我充實及各類舒身健體的活動，又或一片寧靜的獨處空間，乘客的所想所需，「水晶合韻號」應有盡有。

全面重塑、盛裝啟航 賓客與空間比率奢華郵輪之冠

水晶合韻號經過全面重塑後，盛裝啟航，匠心打造全新的餐飲體驗，包括開放式的豪華雅座以及寬敞舒適的用餐區，並有隨時暢享的無限Wi-Fi網絡，而嶄新的客房設計寬敞雅緻，還備有雍雅奢華的套房和行政套房供您選擇。郵輪進一步減少旅客的搭載量，擴大每位賓客的活動空間，讓賓客盡情享受悉心入微的服務，其賓客與空間比例均超過同業一倍，是奢華郵輪業界之冠。

▲經過嚴格培訓的精英服務人員和套房、行政套房專屬的管家團隊，為您提供貼心又細緻周到的服務。 圖：水晶郵輪／提供

船上眾多餐廳均用心烹調米其林級別的新鮮佳餚，包括Waterside主餐廳巧妙地將經典菜式和現代特色菜融合；UMIUMA餐廳供應日本名廚松久信幸，融合秘魯風格的日式料理；Prego主打義大利北部的特色菜品，還有全新的巴西牛排餐廳，供應中式風味菜品的露天餐廳，為您提供更豐富多元的餐飲選擇。而歐洲風格小餐館丶24小時用餐服務和延時早餐，隨時滿足您的味蕾。

▲Waterside主餐廳提供適合兩位到四位的座位，兼具私密與浪漫氛圍。 圖：水晶郵輪／提供

▲日籍名廚松久信幸合作的船上餐廳，融合秘魯風格的日式料理，舌尖色香味，均是米其林驚艷。 圖：水晶郵輪／提供

水晶合韻號更是您旅途中舒適奢華之家。寬敞的套房和行政套房優雅舒適；房內備有奢華床品系列、訂製寢具，貼心周到；其他頂級設施包括互動高畫質電視、寬敞的步入式衣櫃、水療風格浴室，以及食品及飲品種類齊全的酒吧。此外，經過嚴格培訓的精英服務人員和套房、行政套房專屬的管家團隊，為您提供貼心又細緻周到的服務，您可在房間內徹底放鬆身心，感受無憂、寧靜及愜意的海上時光。

▲寬敞的套房和行政套房優雅舒適；房內備有奢華床品系列、訂製寢具，貼心周到。 圖：水晶郵輪／提供

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