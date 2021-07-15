中央氣象局表示，今(15)日天氣與昨天類似，偏東風水氣增多，東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區容易有局部大雨或豪雨發生的機率，其他山區也有局部大雨的機率；溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，其中大台北盆地，以及宜蘭、花東近山區、河谷、縱谷地區有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象局預報員謝佩芸表示，今天天氣和昨天十分類似，白天高溫炎熱，午後則要留意雷陣雨，今天預計中午前後高溫約32到35度，近山區和河谷會再高些，大台北盆地、宜蘭、花東局部高溫可來到36度，要注意防曬並多補充水分。

降雨部分，整體環境吹東風，加上台灣南方水氣較多，雲系接近台灣陸地時，屏東、恆春半島、花東地區都有短暫雨出現，西半部地區在東風受地形繞流及海陸風影響下，清晨也有局部短暫降雨發生。

午後雷陣雨方面，各地山區都有午後對流發展，包含西半部平地，尤其台南、高屏以及近山區午後雨勢會較為明顯，短時強降雨不排除有局部大雨或豪雨，要多加留意。

謝佩芸指出，至於民眾關注的颱風發展，隨著近日太平洋高壓勢力北抬遠離，南海到菲律賓東方海面為大低壓區，也就是所謂「颱風的溫床」，適合熱帶系統發展，可能陸續有熱帶性低氣壓或颱風形成，未來一、兩周熱帶系統將發展活躍，但以目前來看，哪天會生成，以及走向對台灣有何影響，不確定性都還非常高，氣象局會持續觀察監測。

氣象達人彭啟明也在臉書表示，低壓槽位置上將可能會落在日本南方海面到台灣東南方海面這塊區域，由於這時候太平洋高壓位置東退，少了主導力量，如果有颱風生成，偏西北或偏北的機會較高，整體環境較不容易讓颱風往台灣移動，類似的情境可能會延續到7月底，7、8月是颱風最密集生成的時間，「有颱風不奇怪，沒有颱風才是異常。」