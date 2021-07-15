【旅奇傳媒/記者-張偉浩】勇敢追夢永遠不嫌晚，曾在景觀設計工程行業任職14年的朱敏慈，從念書到就業都是與景觀相關，但內心一直都有著想要創業的種子在內心，卻遲遲沒有萌芽的機會。因緣際會之下，台中市政府的摘星計畫，幫助她在光復新村圓夢，帶著自己最喜歡的手工藝與小時候阿嬤回憶的手洗愛玉，把老舊荒廢的眷村再次賦予生命力，成為旅客最愛來體驗DIY，享受愜意午後的好去處。

「人人好工坊」是由二位熱愛生命的女子共築而生，以「好」為原點、以「女＋子」柔順堅毅的特質，為人人尋求及共創「人人好生活」。提供書法、景觀、花器、香器、茶器、食文化、DIY等服務內容，發揮過去景觀設計專業來妝點店鋪空間，運用舊物老物，如枕木、紅磚、鐵窗等，搭配植栽、甲骨文書法，打造出融舊賦新的文創體驗空間。

「人人好工坊」創辦人朱敏慈表示，小時候住在高雄岡山眷村旁，長大之後也喜歡在光復新村附近吃牛肉麵，對於眷村本來就有特殊的情感。某次發現光復新村用圍籬圍了起來，才知道原來這裡將成為年輕人的文創基地，當時已錯過第一期的申請，只能望洋興嘆。

但是2年的等待期間，也不忘充實自我，進修精進技術，將原本只是興趣的手工藝，有系統地轉化成商品。在第二期的送件申請的時候，評審委員對於她多樣的手工藝，加上傳統愛玉的結合，充滿了無限的好奇心，也成為「人人好工坊」日後的最大賣點。

▲「人人好工坊」創辦人朱敏慈（前排左1）與團隊及好友合影。 圖：人人好工坊／提供

體驗洗愛玉、手工藝DIY 光復新村導覽、921地震教育園區

傳統手洗愛玉對於朱敏慈有著深遠感情，那是她對於過世阿嬤的情感繾綣。朱敏慈指出，我從小體質弱，又對很多藥物過敏，發燒、牙痛、生病時，阿嬤總會端出一碗親手洗的愛玉，悉心照料讓我痊癒，那身影成為兒時的重要回憶，深深想念阿嬤的味道。

阿嬤過世後，每當我生病就會特別想念阿嬤，想念那碗愛玉，常想買來吃，卻不易買到真的愛玉，所以默默在心裡告訴自己，哪天我有機會創業，一定要賣愛玉，把阿嬤從小對我的愛，透過愛玉跟大家分享。

某次有高齡80歲的客人跟著家人來訪，吃著朱敏慈的愛玉，跟兒子說已經20年沒有吃到真的愛玉，自己也不知道怎麼洗、製作，也讓朱敏慈動心起念，推出手洗愛玉DIY的課程。現在旅客可以在這裡體驗洗愛玉，等待成品之餘，還能夠參與光復新村導覽體驗，走訪921地震教育園區，用最實惠的價格，體驗多樣樂趣，現在也成為旅行社團體旅遊包裝的熱門選項。

▲「人人好愛玉—手洗愛玉體驗包」，獲得第12屆台中10大伴手禮好禮標章肯定，透過精美的包裝設計與阿嬤愛的故事，活化專屬台灣的平民美食，讓本土產品多了時尚新風貌。 圖：人人好工坊／提供

甲骨文春聯義賣善心 幫助身心障礙孩童

朱敏慈在光復新村落地生根，也不忘回饋社會，運用自身的能力，每年舉辦甲骨文的春聯義賣，將所得捐贈給駐地光復新村的《社團法人臺灣畫話協會》，希望能夠幫助身心障礙的孩童，盡一份心力。

朱敏慈表示，第1年與老師同學一起舉辦，賣了約2萬多元，自己再加碼，湊整3萬；第2年還有甲骨文協會及志工加入，第3年更有其他字體的書法老師及同學加入，前前後後3年下來也有十幾萬的捐獻，希望為社會充滿正面能量。

明年朱敏慈也希望有更多不一樣的火花產生，已經有花藝、茶道老師來洽談，希望讓旅客來體驗春聯義賣做公益之外，還能夠欣賞美麗的花卉，或是品上一壺好茶，感受光復新村滿滿的人情味與藝術氣息。

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