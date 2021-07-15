全臺疫情持續三級警戒，為使第一線的醫護人員具有更好的防護力，訊達電腦股份有限公司特別捐贈可抗病毒的「日本奈米科技級抗病毒塗料」，今日於三軍總醫院內湖分院醫院急診室區域噴塗，以形成保護膜抑制病毒附著，降低接觸性感染的風險。

「日本奈米科技級抗病毒塗料」是利用「氧化鎢」的氧化分解技術，將病毒在光照下分解，病毒會迅速失去活性，這項新技術於2021年2月通過日本國立奈良縣立醫科大學醫學部微生物感染實驗室報告證實，取得抗Covid-19病毒的有效認證，包括日本東京成田、羽田及大阪關西國際機場及日本政府單位醫療院所、知名連鎖企業等，都已優先採用。

奈米塗料代理商說，施工後塗料在物體表面固化會形成透明保護膜，只要避免使用強鹼性化學品和清潔劑及鋼刷等清潔工具擦拭，塗料都不會脫落，國內包括內政部、桃園國際航空站護照查驗櫃檯、臺北市政府警察局信義分局等已獲捐贈採用，竹科高科技大廠亦有使用。

三軍總醫院內湖分院特別感謝民間企業的慷慨捐贈，讓醫護人員及就醫的民眾更多一分保障，共同為防疫努力。