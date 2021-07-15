據福建省衛健委通告，7月14日0至24時，福建省報告新增境外輸入確診病例1例，為台灣地區輸入（廈門市報告）。截至7月14日24時，福建省累計報告境外輸入確診病例404例，光是來自台灣的確診病例就佔了56例，排名第一。

境外輸入確診病例：羅某，台灣籍。7月8日搭乘廈航航班MF882抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，13日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

此外，當日報告新增境外輸入無症狀感染者1例，為馬來西亞輸入（廈門市報告）。

境外輸入無症狀感染者：劉某，中國籍，馬來西亞工作。7月12日搭乘廈航航班MF848抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，14日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎無症狀感染者，由市定點醫院隔離觀察。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

此外，據大陸國家衛健委通報，7月14日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例28例，其中境外輸入病例23例（廣東12例，雲南7例，浙江2例，福建1例，四川1例），本土病例5例（均在雲南）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。