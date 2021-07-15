香港立法會14日通過根據《香港基本法》第75條動議修訂《議事規則》的決議案，內容包括限制委員會人數，每位議員最多只可同時出任6個事務委員會委員。提出議案的議事規則委員會主席謝偉俊今（15日）表示，此次修改是撥亂反正，改善議會亂象，並聲稱議員要提出意見仍有很多不同機會。

謝偉俊說，限制委員會人數是要確保委員會有效運作，不希望如以往一些具爭議的議題，例如有議員一窩蜂進入委員會佔領位置，部分委員會人數更多至約60人，開會近2小時有議員仍無法發言。他表示，此次修改是撥亂反正，又稱，事務委員會屬工作小組，絕少會在委員會投票決定政策方向，而審議政策的關鍵在於立法會大會，議員可提出修正案及投票，認為議員要提出意見仍有很多不同機會。

不過，香港議員鄭松泰說，此次修訂對議會內的少數派議員不利，認為是讓議會階級化，他質疑，如果限制議員最多只可同時出任6個事務委員會委員，是否表示直選議員只能加入一些貼近民生議題的委員會，而要放棄司法，金融及保安等委員會，又批評是次修改是限制議員的表態機會。