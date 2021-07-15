距離7月23日東京奧運開幕只剩8天，行政院發言人羅秉成、衛福部次長薛瑞元、教育部次長林騰蛟、體育署長張少熙今日召開線上記者會表示，這次將有66位選手爭取18面獎牌，也已成立醫護團隊，請防疫協調官隨行，讓選手安心備戰。

張少熙指出，本屆奧運將於7月23日至8月8日在日本東京舉行，台灣共有18個運動種類、66名選手取得參賽資格，男、女選手各為33名。

張少熙說，這次台灣參賽項目，包括舉重、射箭、跆拳道、桌球、空手道及輕艇等等，這次的參賽人數僅此於2008年北京奧運，目標是超越2016年里約奧運的獎牌總數。

張少熙表示，代表團已經整備就緒，將配合日本奧委會，分5批出發，先遣人員已於昨天(14日)出發，處理賽會註冊等工作，最大團134人將在7月19日從國訓中心出發，採高鐵包艙北上，由松山機場包機飛抵東京，羅秉成說，屆時自己會親自到機場送機。

張少熙指出，體育署已組成東京、本地兩端決策應變小組，會提供選手在行政及醫護後勤上最完備與即時的支持，為因應COVID-19疫情，也會提供充足的防疫物資及裝備。目前除了4位選手因個人因素或過敏體質未打疫苗外，其他人都已打完疫苗，施打率達97.75％。