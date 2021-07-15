臉書「公務員之聲靠北電台」PO文，指高雄巿各接種站，美其名各派局處長督導，其實是添亂，甚至支援的科長、股長，只是為了能提早接種疫苗，而充當第一線。連巿長走過時的表情冷淡，也讓看到時的興奮，瞬間冷掉。

2000字的PO文，以靠北「發大財巿」的防疫開頭，認為派來接種站的局處長官架子一個比一個大，徒增基層反感，現場有些區級指揮官或督導，還會指東罵西，建議市長真的要慎選團隊，各局處不適用的局處長真的不少。

就連巿長本人，到各接種站巡視時，從來沒有笑容，也從來不曾對從入口一路到接種站大廳，數十位的公所基層同仁點過頭、打過招呼，說聲辛苦了。PO文者還忍不住想起補選時拜託不識字的婆媽去投票，不禁覺得落寞。

文中另提到，感覺市長眼中似乎只有接種站長輩，與至少還有冷氣可吹的醫護，體恤他們還加碼津貼。反觀撐起接種站的區公所人員，只能在大太陽底下，頂著烈陽吃便當，女性同仁因人潮多，還要少喝水，降低去廁所次數。

最後PO文內拜託巿長，巿政府編制這麼多機關，防疫不是只有少數單位，應該要派「真正」的人支援第一線，而不是為了順理成章先打疫苗，其實是暗渡陳倉。更不是打著支援名義，卻無所事事、賺加班費，這樣只會造成基層反感。