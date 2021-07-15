自5月11日，中央疫情指揮中心宣布疫情警戒，新北市轄內的8所公立動物之家暫緩對外開放，新北市動保處改採線上智能認養，迄今已幫918隻犬貓找到溫暖的家，認養率比去年同期成長1％。

飼主何小姐表示，居家防疫期間一直想找一隻可愛的寵物在家作伴，這次在瑞芳動物之家臉書粉絲專頁，發現了可愛的米克斯狗狗「黑妞」認養資訊，於是開心把「黑妞」認養回家。

新北市動保處在疫情期間透過寵物認養即時影像、動物之家臉書粉絲專頁直播等方式，鼓勵民眾認養犬貓，5月迄今收容貓犬數1030隻、民眾認養918隻 認養率89％；去年同期貓犬收容數1196隻、認養數1052隻，認養率88％。

另為幫高齡、身患殘疾或長期收容不易認養的犬貓，找到新家，動保處3月也推出「犬貓回春雙響炮」認養優惠方案，鼓勵民眾認養10歲以上及有慢性病、殘障的高齡犬貓， 認養飼主可享有包含寵物終身免費醫療諮詢、免費健檢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等價值3萬元以上的認養優惠福利。

動保處表示，3月迄今已成功幫助35隻收容犬貓找到幸福歸宿，其中14隻為10歲以上高齡或身患殘疾犬貓、另21隻為收容逾1年以上犬貓。