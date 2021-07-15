7月14日深夜11時36分，四川汶川發生芮氏規模4.8級地震，震源深度15公里。目前，暫未接到傷亡報告。成都理工大學教授王運生表示，此次地震為2008年「512」汶川大地震的餘震，「地震的餘震並沒有『有效期』的說法，地震發生幾十年以後發生餘震均有可能。」他提醒，需注意餘震進一步向南發展，需加強預警。

據中國地震台網，地震震央位於四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣，絕對位置為北緯30.97度，東經103.37度。震央距都江堰市26公里、距崇州市48公里、距成都市76公里。除了都江堰震感強烈之外，成都、德陽、樂山等地均有明顯震感。

地震發生後，中國地震預警網在震後5秒產出地震預警訊息，成都市在地震波到達前19秒收到預警訊息。

另據四川省地震局消息，1970年以來，此次地震震央50公里範圍內已發生120次4.0級及以上地震，其中6.0-6.9級地震4次，8.0級地震1次。最近一次為2017年2月26日四川汶川4.0級地震。震級最大、空間距離最近的則均為2008年5月12日四川汶川8.0級地震。

王運生表示，「這就是2008年512汶川特大地震的餘震。」地震的餘震並沒有「有效期」的說法，地震發生幾十年以後發生餘震均有可能。13年前，汶川大地震的震央在其北東側，據觀測，有向南西擴展趨勢。「汶川地震與蘆山地震震央間存在空區，這次地震剛好在空區內，空區長度有一百多公里。」