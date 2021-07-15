茂訊(3213)今召開股東會，通過配發4.5元現金股利，連績2年現金股息發放在4元之上，除息日期將於稍晚公告。今年因國內本土疫情爆發，茂訊5月營收竄升到3.5億元，創歷史單月新高；上半年營收14.8億元，年增16%；去年獲利成長為16%，而營收成長為5.6%；公司今年也持續朝獲利成長優於營收的方向努力。

茂訊董事長沈頤同表示，109年度公司研究展費用為7220萬元，較上一年度減少15.75%，主要針對現有型號平台更新換代及地區客戶專用型號開發。公司14系列產品完成開發並著手準備Android 平產品。對於新市場的準備，茂訊也投入研精力，並對礦區市場開發針對性的產品。

沈頤同表示，今年筆電通路事業部取得穩定的市場份額，受惠居家辦公和教育市場的激增，使公司在筆電通路上有增長。公司仍努力在基礎建設上做服務，例如筆電的維修服務能力及客服售前及售後的教育訓練，希望能將上游的品牌資源結合茂訊電腦自身的價值服務，給消費者全面專業的筆電服務，以提升業務銷量。

至於系統事業部，茂訊發布了新產品14系列機種，為市場及合作夥伴注入新動力，拉動客製化的需求服務。同時間，系統事業部不斷更新廠備，汰換舊設備並購入新設備系，藉此提高產能。由於系統業務的增長，茂訊加強了生產製造ERP系統，品質嚴格管控，針對客製化的生產提供優化及變動率，為生產大大提升效益。在技術上的延伸，茂訊也不斷的優化自身的整合能力，在CD垂整供上繼續加強系統事業部的客製化方案，為客戶提供一站式服務。