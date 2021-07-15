戴姆勒(Daimler)周四公布該集團第二季初步的調整後稅息前獲利(EBIT)為54.2億歐元(約64.2億美元)，遠超過預期的43億歐元。

受惠於良好的定價和成本控制，抵銷了全球晶片短缺的衝擊，賓士汽車和轎車的業績表現優於分析師預期。賓士汽車的EBIT為36億歐元，優於預期共識的31億歐元。

另外，賓士卡車和巴士的EBIT調整後為8.31億歐元，亦優於預期的6.8億歐元。

由於市場狀況的改善，賓士卡車和巴士在所有地區的銷售都出現成長，助長集團第二季的獲利率。

戴姆勒曾在五月表示，其卡車部門計畫到2025年時，將成本和資本支出削減15%，並在所有地區提升獲利率。

戴姆勒集團第二季未經調整的EBIT為51.9億歐元。而去年同期，戴姆勒的EBIT則為虧損16.8億歐元。

根據最新的分拆計畫，卡車部門的大部份股權將分配給戴姆勒集團股東。

戴姆勒曾在上月表示，由於半導體供應短缺，部分工廠必須縮短工作時間。