聯準會主席鮑爾重申美國經濟還不到現行貨幣政策退場的時候，此番發言安撫了投資人的不安情緒，以及中國最新公布的部分經濟數據優於預期，亦為市場信心帶來提振。由阿里巴巴、騰訊和大陸銀行股領軍，周四香港股市開平走高，目前恆生指數上漲近1%，報28050.17點，收復28000點大關。國企股目前漲1.1%，報10174.88點。

鮑爾在美國眾議院金融服務委員會作證時表示，美國經濟情勢雖有所改善，但勞動力市場仍遠低於疫情爆發前的水準。經濟距離在充分就業和穩定物價方面「進一步取得實質進展」的目標仍然遙遠。

中國第二季國內生產毛額（GDP）年增7.9%，較第一季的年增18.3%大幅放緩，並略低於經濟學家預估的年增8%。不過，其6月規模以上工業增加值較去年同期成長8.3%，較2019年同期成長13.5%，兩年平均成長6.5%，優於市場預期。

科技股小升0.14%，但阿里巴巴勁揚3.3%，騰訊漲2.4%，為大盤帶來提振。外媒報導，阿里巴巴和騰訊正在考慮逐步相互開放服務。

眾安在線大漲約10%，該公司宣布上半年保費收入總額約為9835億元人民幣，年增45.42%。

今日起全面降準，中國銀行股走高，建行、工行和交行漲幅均超過2%。

中遠海控表現仍然疲弱，目前跌近7%。

贛鋒鋰業上修獲利預測，股價應聲飆漲，目前漲逾7%，稍早前大漲10%，最高站上155港元，創下上市以來的新高價。