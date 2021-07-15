衛福部今於行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，衛福部報告指出，針對第三輪18歲以上新冠肺炎疫苗全國意願登記，截至昨日，已689萬5127人完成登記，其中僅登記AZ疫苗為2.07％，只登記莫德納疫苗高達57.95％，登記AZ及莫德納達39.98％。

衛福部指出，截至昨晚9時，有689萬5127人完成疫苗意願登記，其中有14萬2542人指勾選AZ疫苗，占總人數的2.07％；有399萬5888人勾選只打莫德納疫苗，占總人數的57.95％；而有275萬6697人勾選，願打AZ和莫德納疫苗，占總人數的39.98％。

第三輪疫苗意願登記至15日下午5時，截止後將同步進行第三輪結算，預估明日起至18日，符合資格者將收到簡訊通知，收到簡訊通知者才能進行預約。

此外，目前疫苗施打執行率部分，已配撥481萬8510劑，已使用387萬2912劑，施打率80.4％，目前整體疫苗接種次人口比達17.39％，隨著疫苗陸續到貨，持續加速第一劑疫苗施打，目標7月底前接種率達25％。