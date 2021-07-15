台北市衛生局告知IKEA內湖店有COVID-19確診者足跡，IKEA昨晚已全面消毒，並於今宣布，配合政府要求、停業一天，並積極配合政府疫調。

IKEA表示，賣場均有例行性的大規模深層消毒，可能有被接觸布織品，也會進行更換，以確保賣場同仁與客人的健康。

IKEA強調，遵循政府要求的各項措施，要求顧客入店需配戴口罩、進行實聯制，入店前也會替顧客測量體溫、消毒，提醒顧客保持社交距離，設置相關提醒告示等；對於店內員工，當班期間每天量兩次體溫，於店內全程皆配戴口罩。