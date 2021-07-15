新竹地檢署5月偵辦一起「偽外企、真中資」的電子廠案，疑由大陸深圳某電子公司，挖角台灣高科技人才，在台元科技園區私設研發、業務中心，經檢方指揮法務部調查局偵辦，5月13日傳喚嫌疑人、證人共計 15 人到案，並將負責人等3人，依違反兩岸人民關係條例規定，提起公訴。

新竹地檢署檢察官王遠志、蔡宜臻、吳志中、陳郁仁、馮品捷指揮法務部調查局新北市調查處、新竹縣調查站及新竹市調查站，今年5月於台元科技園區，追查「偽外企、真中資」企業案，發現隱身於台元科技園區的某電子公司，以日籍人頭作為偽外資，涉嫌在台非法從事研發工作。

當時搜索3個處所並傳喚犯罪嫌疑人、證人共計 15 人到案，查扣薪資存摺、員工僱用合約書、保密合約書、錄取通知、員工名冊、手機、筆電等物證。

檢方指出，該公司台灣辦事處郝男，以及2019年4月擔任該公司台灣區總經理的伍女，還有該公司賴姓市場男總監，負責兩岸驅動晶片（IC）封裝市場開發、行銷，檢方認定3人所為，違反兩岸人民關係條例規定，均提起公訴。

檢方也聲明，高科技人才與技術為台灣的護國神山，檢方積極偵辦中企封裝測試大廠，隱身在台灣科技園區挖角人才案件，遏止他國竊取商業祕密，確保高科技產業發展、保護國家經濟命脈。