台灣新冠疫情爆發，日本、立陶宛及美國無償捐贈疫苗，台大醫院特別印製感謝貼紙供民眾索取。一名駐台德國記者白德瀚（Klaus Bardenhagen）將其分享至個人推特，並自嘲「抱歉囉德國，錯過了這次上鏡的機會，也許下一季」，貼文引發世界各國網友熱烈討論。

白德瀚近日在個人推特分享，日前在台大醫院接種新冠疫苗，拿到院方製作的限量貼紙，下方印有4隻可愛的動物，分別為台灣黑熊、日本柴犬、立陶宛白鶴，及美國老鷹，上面則是寫著「Thank you，my friends」，一旁還有綁著跳傘的疫苗，表達對日本、立陶宛及美國無償捐贈疫苗的感謝。

白德瀚說，貼紙上的圖案不僅卡通化，也很可愛，但話鋒一轉他便自嘲「抱歉囉！德國，你錯過了這次上鏡的機會，也許要等到下一季了吧！」另外，他也在留言串中分享台大醫院其他貼紙的樣式，並表示有多種可選。

臺大醫院還設計其他款貼紙。（圖／翻攝自白德瀚推特）

針對台大貼紙紅至國外，引發世界各國網友熱烈回應，「貼紙真的設計得好可愛」、「好想要一張」、「美國與他國相比，需要一個更可愛的吉祥物」、「那瓶跳傘疫苗是我目前看過最可愛的」、「不知道如果有德國，會是什麼代表動物」等。

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