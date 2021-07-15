中天綜合台申請規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目，遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，引發外界不少批評，多位名嘴、政治人物紛紛痛批民進黨政府搞雙標、刻意只針對中天，直言民進黨政府此舉就是怕再度被中天監督，甚至把打壓新聞自由的政治黑手伸入YouTube「令人髮指」。

郭正亮批NCC雙標 政府只敢威脅台灣媒體

昨（14）日在中天新聞「頭條開講」節目中，前立法委員郭正亮表示，上次中天新聞台的審照過程就充滿雙標，這次幾乎可以預期是同一個結果，過去中天有新聞台，就沒想說綜合台也要有早中晚三節新聞播報，但事實上很多電視台都這樣做，結果現在變成說，以前已經做了就算了，但中天新聞台先前無法續照，想要把綜合台以前沒做的補起來，結果說新標準不行，其他既有的綜合台為什麼可以呢？當然讓人覺得又再一次雙標，且其中第一個理由是希望大家能夠專心營運不同的頻道，郭正亮認為，這樣應該要求所有綜合台的新聞時段都取消，才是單一標準，但這是寫在對中天綜合台回函，他質疑，為什麼不普發公文給所有綜合台。郭正亮強調，越雙標，只會讓中天網路節目收看率越高。

郭正亮也提到媒體翻譯CNN對高端疫苗報導一事，結果只有中天有事，但事實上中天並沒有超越CNN的報導，有些人引述也被警告，變成只有外媒可以批評臺灣防疫不好，只有外媒可以質疑高端有問題，他並舉例，《彭博》把臺灣從第5名降到15名，又降到44名；《經濟學人》說臺灣倒數第2，怎麼不去罵彭博、經濟學人？每天都在罵臺灣媒體，一直說陳時中有苦，郭說，陳時中有苦沒錯，但現在防疫沒有人只談確診多少，全世界都會把經濟談進來，因為要取得一個平衡點，但臺灣就是平衡點做得非常不好，所以外媒才會把臺灣的名次都弄得非常後面，且這些媒體都比臺灣媒體大，（政府）一句話都不敢講，反觀對臺灣有相關批評的就立刻提出不同意見，威脅要告。

前立委郭正亮批NCC雙標。（圖／摘自中天頭條開講YouTube）

賴岳謙批民進黨新聞自由假的 嘆NCC委員水平

國家暨國際事務專家賴岳謙則分享一則真實故事，有一個人因苦勸年邁的父親打AZ疫苗，打完沒多久後父親就走了，他好自責。賴問與會來賓，這個故事可不可以報導？並說「報導了就要被撤照」，因為AZ疫苗打了以後人就死了，所以新聞台不可以報導，否則準備被撤照。賴感嘆，電視新聞不能報導真實發生的事，但可以報導6月4日，日本派專機把124萬劑AZ疫苗送抵臺灣，很正面，如果再報導日本這批AZ疫苗沒有經過WHO批准，就準備被撤照，要申請新聞台就別想了。賴岳謙批，這就是我們的NCC，因為你報導了一個事實，而那個事實是不符合民進黨的規範，這就是民進黨本身對於新聞自由的標準，也就是說，只要讓民進黨不愉快的都是謊言、假的，但其實都是真的。

國家暨國際事務專家賴岳謙批民進黨新聞自由假的。（圖／摘自中天頭條開講YouTube）

賴岳謙並指出，中天新聞台和中天網路電視是兩個系統，但NCC委員把它們混在一起，「這就是我們NCC委員的水平，我也很佩服他們」，這些學新聞專業、在教新聞的人，可是他們並沒有真正在新聞線上擔任過任何職務，這些人還是老師。他認為，NCC這樣做就是要封住所有需要審照的新聞台，讓每一個需審照的新聞台感到害怕，變成新聞都有一個自審系統，也就是說，不會告訴老百姓真相；而目前在網路上收看中天節目的朋友們，都是從網路上了解新聞，也因為中天的報導是事實，不怕得罪民進黨、NCC，如果想知道臺灣、兩岸、國際的真相，在中天的網路節目就可以獲得真正的真相，但目前在電視上其他新聞中看到的只是一部分的事實。

桃園市議員黃敬平也在節目上痛批，NCC不只是髒兮兮，真的是不要臉到極點，手想要伸入YT、網管，真是令人髮指，從來沒有看過這麼惡劣的委員。

頭條開講

謝寒冰揭真相 蔡政府最怕中天

資深媒體人謝寒冰則是在「盧秀芳辣晚報」節目中坦言，這個結局並不令人意外，因為政府最怕的就是中天新聞，所以不會讓中天有播新聞的時段。不過他也提到，如果他是NCC、民進黨的人，會准許中天綜合台可以播新聞，但天天找麻煩罰錢，到最後連中天綜合台一起收掉，他分析，現在民進黨選擇不這樣做，是因為明年就要大選，而現在民進黨基礎不是很穩固，如果恢復新聞台會影響到明年大選，明年如果失利又不能直接弄中天，所以必須等到2024結局出來，現在是一個「巧技」，但未來會怎麼做就不知道，相信以NCC調性，早晚會把手伸進中天娛樂台跟綜合台，就算躲在YT，「他不是有個IT大臣嗎？也會想盡辦法來弄你們」，所以要對抗這個政權，躲到哪裡都不會安全，只有一個辦法，就是面對面反抗並喚起全民，要全民都願意跟民進黨反抗，這場仗才會贏，否則只靠躲永遠躲不贏。

資深媒體人謝寒冰直指，蔡政府最怕中天。（圖／摘自中天盧秀芳辣晚報YouTube）

主持人盧秀芳問道，綜合台不能播新聞，三立、八大可以啊，為什麼中天不行？中天到底有多可怕？國民黨前立委孫大千表示，從NCC的決定就可以知道，民進黨政府非常害怕中天電視台，他們可能害怕中天發揮的影響力，更重要的是，他們還害怕中天對於政府的監督，這就是他們好不容易建立起來、臺北市長柯文哲所說的「政媒合一」怪獸。

如果今天中天可以在綜合台播新聞，孫大千直言，民進黨或NCC的人可能就要害怕，這樣政媒合一的怪獸是不是就會有破口？在媒體的平台上就不會只有一種顏色、一種聲音，對於民進黨來說這當然沒有辦法接受，畢竟他們花了那麼大力氣、背負那麼多罵名，好不容易才把中天新聞台給關掉，如果讓中天新聞藉由其他頻道死灰復燃，那民進黨過去的努力等於是白做了。

孫大千也說，政委唐鳳曾說的「數位民主」顯得諷刺，因為政府如果真的對人民透明，會害怕來自新聞媒體的監督嗎？會害怕公布3+11決策真相嗎？會害怕針對疫苗採購進行調查嗎？當民進黨什麼都在怕的時候，代表不敢對人民透明，還要對人民洗腦、催眠，所以只要中天新聞在的一天，民進黨就做不到這件事，因此才要呼籲大家一起到網路上看中天新聞，不是要為中天新聞做廣告，而是為了臺灣僅存的民主薪火必須要相傳下來，如果在媒體平台上可以被當權者完全一手掌握，那臺灣民主已經可以宣告死亡，要讓臺灣政治人物直接面對來自人民最直接的監督，就必須要捍衛媒體的第四權，所以要讓中天成為數位平台真正的媒體霸權，讓民進黨知道，就算可以關新聞台、撤照，也沒辦法在唐鳳所強調的民主自由的數位平台裡封殺新聞。

盧秀芳：中天被關後 觀眾向心力更強

盧秀芳提到，中天關掉後，觀眾的向心力更強，NCC關掉中天後，請問民進黨支持度有更高嗎？國民黨文傳會主委王育敏回答「沒有啊！」她說，其實民進黨現在很害怕，因為最近民調掉了15%，是300萬人，蔡英文總統看了可能非常膽顫心驚，所以不敢讓一個強力監督她的新聞台重新回來，網路的力量都可以讓她掉15%，如果網路加上實體雙管齊下，可能網路會掉更兇，但民進黨也算錯了，政府無理打壓電視台，以為可以讓它倒下但並不然，其實是匯集更多反對政府的力量，讓討厭政府的聲音串連在一起。

國民黨文傳會主委王育敏批NCC憑臆測「懷疑大股東會介入」，做得太難看。（圖／摘自盧秀芳辣晚報YouTube）

王育敏批NCC憑臆測「懷疑大股東會介入」做得太難看

對於NCC如今此舉，王育敏認為，只有穩住NCC主委的位置，不斷表忠，被說雙標也不怕，綜合台包括無線電視台，如台視、中視、華視、八大等等，通通都可以播新聞，請問在NCC營運規範裡，有哪條提到綜合台不得播出新聞嗎？所以今天這個規定就是違反NCC所監理的相關法令，甚至用臆測性的說法，說因為之前表現不好，懷疑大股東會進來，所以新聞無法獨立，她批評，臺灣什麼時候可以變成這樣？用臆測性的反駁，請問NCC所有的委員不覺得丟臉嗎？在整個審理過程，還有堅持客觀公正、謹守整個NCC監理的原則來辦事嗎？這真的做得太難看了，只是為了封殺而封殺，且這樣做並不會讓監督的力量潰散，只會那這股力量越來越強大。