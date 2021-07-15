外傳補教人員造冊施打疫苗需附良民證及畢業證書，台中市政府教育局說明，學經歷證件與「警察刑事紀錄證明書」（俗稱良民證）等文件，為進用補習班人員的檢核資料，與施打疫苗無關；另補習班人員造冊分兩階段執行，提醒各補習班把握時間依規定上傳資料，教育局將全力協助造冊，爭取納入施打疫苗。

教育局指出，台中依教育部規定以「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統」，直接將系統現有的教職員工名冊匯入造冊表單，再由補習班於線上填報確認教職員工身分、施打意願及手機等資料，是最簡便且快速協助補習班完成人員造冊工作的方式，外傳補教人員造冊打疫苗需補良民證與畢業證書，屬不實訊息。

教育局強調，補習班於聘僱教職員工前，應檢具人員名冊、學經歷證件及身分證明文件影本，並附「警察刑事紀錄證明書」（俗稱良民證）等，通過審核後才能登錄於「短期補習班資訊管理系統」。因此，檢附相關證書為進用補習班人員的檢核資料，和施疫苗無關。

教育局表示，補習班人員第一階段造冊，教育部規定以7月13日下午6時前「補習班資訊系統」現有教職員工名冊為主，各補習班需於7月17日下午6時前上傳名冊至補習班資訊系統，籲請各補習班注意於時限內依規上傳資料。

若有未及納入的補教人員，可在第二階段造冊時納入，教育部已規定以7月25日18時前「補習班資訊管理系統」現有教職員工名冊為主，補習班需於7月28日18時前上傳名冊，教育局將全力協助造冊，爭取中央將補習班教職員工納入優先施打疫苗行列。