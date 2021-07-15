疫情稍有趨緩但仍未完全解封，許多消費者期待能盡快看屋找到理想的家，此時線上準備工作就扮演重要關鍵，完整的線上房市資訊不僅可以幫助消費者在解封後縮短看屋時間，也可避免準備工作不足而損失自身權益，信義房屋完整線上房市資訊提供消費者與政府同步的實價登錄、主題找屋、經紀人員推薦、線上諮詢以及會員搜尋紀錄與推薦，讓消費者在家防疫也能補充最新且最適合的房資訊。

實價登錄一直以來就是消費者參考價格的重要工具，信義房屋實價登錄系統自今年7月1日起已與政府同步揭露門牌，同時電腦、手機以及APP三網資訊一致，將房價地圖化顯示，並且過濾多餘資訊精準拆分，替消費者找出貼近市場的平均單價。

多項新功能也讓消費者在使用上更快速準確，如「隨圈隨選」提供消費者半徑1公里圈選、矩形圈選以及自由圈選..等三種匡列方式，可依地形與消費者需求查看實價。「排除特殊交易」則可一鍵排除親屬/員工或地上權移轉等不真實的特殊交易價格。「市場行情校正」可將社區總價拆出車位價格，忠實還原平均價格。「社區均價地圖」則是以社區作為地圖主題，清楚對照社區間的公設、電梯以及管理。

防疫在家利用以上實價登錄系統查詢到喜歡的物件後，還可以直接線上尋找當地專業經紀人，並且可線上即時諮詢，特別是線上加入會員後，信義房屋會依照客戶賞屋歷程及軌跡，主動推播適合的物件，也可以訂閱通知，即時掌握最新物件。